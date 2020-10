Attar : l'Opep-non Opep décidée à prendre toutes les mesures pour stabiliser les cours

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a assuré, lundi à Alger, que les pays de l'Opep et non Opep (Opep+) sont décidés de "défendre" le marché pétrolier et de prendre toutes les décisions nécessaires pour stabiliser les prix d'ici à la fin 2020 et maintenir le baril au-dessus de 40 dollars.

S'exprimant en marge d'une rencontre avec les directeurs de l'Energie des wilayas, M. Attar a indiqué que "les pays de l'Opep et non-Opep ont décidé de défendre le marché pétrolier et de prendre toutes décisions nécessaires pour au moins stabiliser les prix d'ici la fin 2020 de manière à maintenir le baril au-dessus de 40 dollars".

Evoquant la 23eme réunion du comité ministériel conjoint de suivi Opep et non Opep (JMMC), prévue cette après-midi par visioconférence, le ministre de l'Energie a affirmé que celle-ci sera consacrée au suivi du respect des engagements de baisse de la production des pays signataires de la Déclaration de Coopération pour le mois de septembre 2020, tels qu'adoptés lors de la 10ème réunion ministérielle OPEP et Non-OPEP tenue le 12 avril 2020.

A ce propos, M. Attar a salué cet accord de baisse de production, précisant que c'est grâce à l'accord Opep+, entré en vigueur en mai 2020, qu'il y a eu une remontée des cours de l'or noir et une stabilisation des prix atteignant depuis plus d'un mois la moyenne de 40 dollars le baril.

Abordant les perspectives du secteur pétrolier, M. Attar n'écarte pas une reprise des cours à partir de l'année 2021, citant dans ce contexte des prévisions de l'Opep et des institutions internationales au sujet de la reprise économique avec un taux de croissance de l'économie mondiale 4,6 %.

"Il faut espérer que la situation épidémique s'améliore en 2021 et qu'il y ait un vaccin contre le coronavirus", a-t-il expliqué tout en insistant sur la nécessité d'être "prudent" dans l'analyse de l'évolution de l'économie mondiale.

En ce qui concerne la situation de la demande mondiale en produits énergétiques durant l'année 2020, M. Attar a fait état "d'une perte de plus de 9 millions de barils par jour et d'un surplus de production de 2 millions de barils", en raison du ralentissement notamment de la demande du secteur des transports aérien et terrestre, à l'exception du domaine maritime dont l'activité n'a pas enregistré une baisse, a-t-il relevé. APS