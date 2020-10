Aide aux réfugiés rohingyas : l'ONU convoque une réunion des donateurs jeudi

Une visioconférence internationale des donateurs a été convoquée jeudi pour lever des fonds en faveur des réfugiés rohingyas fuyant les persécutions en Birmanie, a indiqué l'ONU mardi.

L'ONU a besoin d'un milliard de dollars pour répondre aux multiples besoins des quelque 800.000 Rohingyas qui ont fui les exactions en Birmanie et se sont réfugiés dans d'immenses camps au Bangladesh.

Toutefois, les fonds manquent cruellement, a indiqué un porte-parole du Haut commissariat de l'ONU aux réfugiés (HCR), Andrej Mahecic.

"Moins de la moitié des fonds demandés ont été versés jusqu'à présent", a-t-il déclaré lors d'un point de presse à Genève.

La conférence des donateurs est co-organisée par le HCR, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne.

La situation demande "un soutien international plus fort et un redoublement des efforts pour trouver des solutions pour ces personnes apatrides et déplacées", a insisté M.

Mahecic, notant que la pandémie de Covid-19 a encore ajouté de "nouveaux défis et crée de nouveaux besoins à une situation d'urgence déjà massive et complexe".

Le HCR estime que 860.000 réfigiés rohingyas vivent au Bangladesh dans des camps tout proches de la frontière avec la Birmanie.

Quelque 150.000 autres ont trouvé refuge dans d'autres pays de la région.

Environ 600.000 vivent toujours en Birmanie. APS