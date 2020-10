Rentrée scolaire 2020-2021 : Reprises des cours mercredi pour plus de 5 millions d’élèves dans des conditions sanitaires exceptionnelles

Plus de 5 millions d’élèves inscrits dans le cycle primaire rejoindront, mercredi, les bancs de l’école à travers l’ensemble du territoire national, répartis sur plus de 19.000 établissements éducatifs, dans des conditions sanitaires exceptionnelles, en raison de la propagation du nouveau coronavirus.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad donnera le coup d’envoi officiel de l’année scolaire 2020 -2021 à partir de la wilaya de Batna où il effectuera une visite de travail au cours de laquelle il inspectera, en compagnie d’une délégation ministérielle, plusieurs projets de développement à caractère socio-économique.

En prévision de cette rentrée scolaire, reportée au 21 octobre pour le cycle primaire en raison de la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus et après un arrêt des cours depuis le 12 mars dernier, le ministère de l’Education nationale avait dévoilé, dimanche dernier, les plans exceptionnels de reprise des cours dans les écoles primaires, «en présentiel» dans la mesure du possible, tout en tenant compte de «la nécessaire» préservation de la santé des élèves et des personnels.

Par ailleurs, c’est le branle bas de combat au niveau des communes, directions de l’éducation et des écoles pour assurer une rentrée scolaire séreine. Un retour aux bancs des établissement scolaires dans la crainte des uns et des autres à cause de la pandémie du coronavirus qui a obligé un arrêt des cours pendant sept mois.

Désemparés et peureux pour leurs progénitures, ce n’est pas l’engouement d’antan chez les parents ni la satisfaction malgré le retard enregistré sur les programmes. Une chose est sûre est que le protocole sanitaire risque de raviver peurs et paniques.

Certaines communes sont déjà prêtes ne serait-ce sur le registre « ramassage scolaire » et la mise en application du protocole sanitaire. C’est ce qu’ont constaté les journalistes de la radio chaine 3 ce mardi, à la veille de cette rentrée.

Recours à la double vacation

Notons qu’à cause de la pandémie et pour alléger le déroulement des cours un plan exceptionnel est mis à l’œuvre selon qui, les écoles primaires travaillant avec un système à vacation unique devront opter pour la double vacation (Matinée et après-midi), sans alternance en répartissant les élèves en groupes.

Chaque groupe pédagogique devant être réparti en deux sous-groupes, avec maintien du même emploi du temps pour l'enseignant (arabe, français et tamazight).

Il s'agit également, selon les plans dévoilés par le ministère, d'adopter le travail par alternance entre les deux groupes tous les deux jours pour une semaine de 5 jours.

Il est également prévu une réduction proportionnelle du volume horaire pour chaque matière, tout en se focalisant sur les apprentissages fondamentaux.