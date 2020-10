Le Premier ministre entame une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Batna

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a entamé, mercredi, une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Batna au cours de laquelle il procédera à l’inspection de plusieurs projets à caractère social et économique qui participeront à promouvoir la capitale des Aurès.

Accompagné d'une importante délégation ministérielle, le Premier ministre donnera au chef-lieu de la wilaya, qui constitue la première étape de sa visite, le coup d’envoi à la rentrée scolaire 2020/2021, à l'école primaire Abderrahmane Lakhdari, avant de procéder à l'inauguration, dans la même commune, d’une raffinerie des huiles usagées de l’entreprise "Sam Industrie", implantée dans la zone industrielle de Kechida.

M. Djerad se rendra, par la suite, dans la commune de Ouyoun El Assafir, dans la daïra de Tazoult, où il procédera à la mise en service de la tranche d’urgence du projet de renforcement de l’approvisionnement en eau potable de la zone de Oued Abdi à partir du barrage de Koudiat Lamdaouar, lequel englobe 11 communes.

Il se rendra également dans la commune de Foum Toub, relevant de la daïra d'Ichemoul, où il visitera le périmètre agricole Tibikaouine, raccordé à l’électrification rurale et donnera le coup d’envoi aux travaux de réalisation d’un forage agricole électrifié, outre l'inauguration dans la même région, d'une unité d'embouteillage d'eau minérale privée.

Le Premier ministre retournera ensuite dans la daïra de Batna, au chef-lieu de wilaya précisément, où il procédera à la baptisation du Centre de lutte contre le cancer, entré en service en mai 2012 avec une capacité de 120 lits, du nom du défunt Dr Belkacem Hamdiken.

Il baptisera également la cité des 1000 logements de type AADL du nom du chahid Bennoui Said et deux groupements scolaires de cette même cité des noms de Khaznadar Djalal Eddine Ahmed Abd El Taki et Mokdad Messaoud.

Il se rendra, par la suite, dans la commune de Fesdis, relevant de la même daïra, où il procédera à linauguration et la baptisation de l'Ecole nationale supérieure des énergies renouvelables, de l’environnement et du développement durable de l'Université chahid Mostefa Ben Boulaid (Batna 2), du nom du défunt Dr. Abdelhak Rafik Bererhi, ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Cette Ecole est la seule au niveau national qui assure une formation supérieure, la recherche scientifique et le développement technologique dans les domaines et filières des énergies renouvelables, de l'environnement et du développement durable, en particulier l'électrotechnique, les réseaux intelligents et la métrologie, les énergies nouvelles et renouvelables, l'environnement, la santé publique et l'économie verte.

M. Djerad procédera, en outre, à l’inauguration de l'unité de fabrication de turbines à gaz et à vapeur dans la commune d’Ain Yagout dans la daïra d’Al Madher, réalisée dans le cadre d’un partenariat algéro-américain entre Sonelgaz et General Electric.

Dans la commune de Lazrou (daïra de Seriana), le Premier ministre inspectera le projet de l’autoroute Est-ouest traversant la wilaya de Batna jusqu'aux frontières administratives avec Oum El Bouaghi, sur une distance de 22 km.

A la fin de sa visite, le Premier ministre aura une rencontre avec les forces vives de la wilaya au niveau de la Maison de la culture Mohamed Laid El Khalifa et interviendra également sur les ondes de la radio algérienne à partir de Batna.