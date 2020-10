Explosion de gaz à El-Bayadh: ouverture du procès de 12 accusés dans cette affaire

Le procès de 12 accusés dans l’affaire de l’explosion de gaz à El-Bayadh, survenue la semaine dernière faisant six morts et 17 blessés, s’est ouvert mercredi au tribunal correctionnel d’El Bayadh.

Il s’agit de l’entrepreneur chargé du projet d’éradication des points noirs du réseau d’assainissement de la commune d’El-Bayadh, accusé d’homicide et de blessures involontaires, négligence et non respect des règlements, incendie détruisant des biens d’autrui, faux dans des documents établis par l’administration publique et usage de faux, ainsi que la réalisation de travaux sur la voie publique sans autorisation, en plus de la non déclaration des travailleurs aux services de la Caisse nationale d'assurance sociale des travailleurs salariés (CNAS).

Le conducteur des travaux et le conducteur d'engin qui a provoqué l’accident, en plus d’un cadre de Sonelgaz et un autre de l’instance nationale de contrôle des travaux d’hydraulique, deux cadres de la Direction des ressources en eau d’El Bayadh sont également poursuivis dans cette affaire pour homicide et blessures involontaires, de même qu’un élu de l’APC d’El Bayadh accusé de menaces et d’intimidations pour contrecarrer les investigations et d’avoir fourni des documents administratifs à une personne qui n’en ont pas droit.

Notons que quatre (4) autres personnes sont poursuivies dans ce procès, qui se poursuit avec l’interrogatoire des accusés et les plaidoiries des avocats.

Le juge d’instruction près le même tribunal avait ordonné de placer les huit (8) premiers accusés sous mandat de dépôt et les quatre (4) autres sous contrôle judiciaire, en l’occurrence un élu de l’APC d’El Bayadh, un fonctionnaire de Sonelgaz et deux employés de l’unité de l’Algérienne des eaux (ADE) et d’Algérie Télécom. APS