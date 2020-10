Covid-19 : prolongation de 7 jours de la mesure de fermeture des commerces et des activités sportives à Aïn Temouchent

Les autorités de la wilaya d’Aïn Temouchent ont décidé de prolonger la fermeture des commerces et l’interdiction des activités sportives dans les daïras de Beni Saf et Oulhaça de 7 jours supplémentaires, dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation de la pandémie du coronavirus, a-t-on appris, vendredi, auprès des services de la wilaya.

La décision de prolongation, signée par le wali d’Aïn Temouchent M’hamed Moumen, est entrée en vigueur jeudi soir, de 18 heures au lendemain à 6 heures du matin, a-t-on précisé, ajoutant que toute infraction à cette décision est passible des sanctions en application de la réglementation en vigueur, selon la même source.

Cette décision a été prise comme mesure préventive, après que les médecins du comité scientifique chargé du suivi des développements de la pandémie du covid-19 ont signalé la nécessité d’en prolonger l’application pour garantir le contrôle de la situation épidémiologique à travers les communes des daïras de Beni Saf et de Oulhaça et c’est ce que les autorités de la wilaya d’Aïn Temouchent ont décidé, a déclaré à l’APS le coordinateur de wilaya de la cellule de crise chargée de suivi des développements de la pandémie du coronavirus, Amar Medjdoub.

Le responsable a indiqué que "la situation épidémiologique à travers les communes en question connaît une stabilité et aucun cas de décès lié au covid-19 n’a été signalé, durant la semaine passée, mais la situation nécessite davantage de précaution et de respecter les mesures de prévention".

La décision de la wilaya imposant la fermeture de tous les commerces, des grandes surfaces et l’interdiction provisoire de toutes les activités commerciales et sportives à travers les communes des daïras de Beni Saf et d’Oulhaça, dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation de la pandémie du covid-19 est entrée en vigueur le 15 octobre en cours, avant d’être prolongée pour une durée de 7 jours supplémentaires.

