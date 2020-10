Karim Younes : L’amendement constitutionnel ouvre "des perspectives prometteuses dans l’édification de l’Algérie nouvelle"

Le Projet de l’amendement constitutionnel, proposé au référendum, le 1er novembre prochain, ouvre "des perspectives prometteuses dans l’édification de l’Algérie nouvelle", a indiqué vendredi, à Constantine, le médiateur de la République, Karim Younes.

" Ce projet permettra à l’Algérie d’ouvrir une nouvelle page sur la voie de l’édification et consacre la souveraineté et la volonté du peuple dans le cadre de l’égalité et de la justice loin des dépassements et de toute forme de corruption", a considéré le Médiateur de la République, lors d’une allocution prononcée, au cours d’une réunion de travail, tenue au siège de la délégation de wilaya de l'instance qu'il supervise.

Il a, dans ce contexte, émis le souhait de "voir le citoyen assumer son rôle et d’aller voter pour ce document, initiateur de changements et en mesure de répondre à ses préoccupations".

M. Karim Younes a également mis l’accent sur la nécessité d'expliquer et de débattre le projet d'amendement de la Constitution qui "unit les citoyens de tous bords et délivre un visa de passage vers le changement".