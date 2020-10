Le chef de l'ONU appelle à la solidarité mondiale pour la Journée des Nations Unies

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé samedi à la solidarité mondiale pour relever les défis communs à l'occasion de la Journée des Nations Unies.

"Nous sommes confrontés à des défis colossaux. Avec la solidarité et la coopération mondiales, nous pouvons les surmonter.

C'est là l'essence même des Nations Unies", a-t-il déclaré dans un message.

Le 75e anniversaire des Nations Unies est intervenu au beau milieu d'une pandémie mondiale.

La mission fondatrice des Nations Unies est plus cruciale que jamais : promouvoir la dignité humaine, protéger les droits de l'Homme, respecter le droit international et préserver l'humanité de la guerre, selon M.Guterres.

Le COVID-19 est l'ennemi commun de l'humanité dans le monde d'aujourd'hui.

Le temps est venu d'intensifier les efforts de paix pour parvenir à un cessez-le-feu mondial, a-t-il poursuivi.

"Nous devons également faire la paix avec notre planète. L'urgence climatique menace la vie elle-même. Nous devons mobiliser le monde entier pour atteindre la neutralité carbone, c'est-à-dire un objectif d'émissions nettes de gaz à effet de serre nulles d'ici 2050", a indiqué le chef de l'ONU.

"Dans le monde entier, nous devons en faire plus pour mettre fin aux souffrances humaines dues à la pauvreté, à l'inégalité, à la faim et à la haine, et lutter contre la discrimination fondée sur la race, la religion, le sexe ou toute autre distinction", a-t-il ajouté.

M. Guterres a requis l'engagement des peuples du monde entier à défendre les valeurs de la Charte des Nations Unies, à tirer parti des progrès réalisés au fil des décennies et à concrétiser la vision commune d'un monde meilleur pour tous.