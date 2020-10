CSC : Chiboub et Bentahar signent pour deux ans

Le CS Constantine s’est attaché les services de deux nouveaux attaquants. Le Soudanais, Charefeddine Chiboub (26 ans), et le Franco-algérien, Mohamed Bentahar (26 ans), ont paraphé vendredi un contrat de deux ans.

Très actif durant cette période de mercato estival, le CSC s’est renforcé avec l’engagement de beaucoup de nouveaux joueurs dont, l’ancien attaquant du NC Magra, Aymane Issad Lakdja, ou encore les défenseurs, Idir Mokeddem et Ahmed Maâmeri (ex-WA Boufarik), le milieu de terrain, Mohamed Amine Baghdaoui (ex-ASM Oran), et les attaquants Brahim Dib (ex-AS Aïn M'lila) et Fayek Amrane (ex-CA Batna).

En revanche, les Sanafir devront composer sans l’apport de leur attaquant vedette, à savoir, Mohamed Lamine Abid. Ce dernier est forfait pour au minimum six mois après avoir subi une opération au niveau du genou.

Pour sa première sortie de la saison, prévue le 28 novembre prochain, le CSC évoluera à domicile et sera l’hôte du promu, le WA Tlemcen.