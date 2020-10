Mawlid Ennabawi : la DGSN met en place un plan sécuritaire spécial

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a mis en place un plan spécial pour sécuriser la célébration du Mawlid Ennabawi prévue jeudi prochain, indique dimanche un communiqué de ce corps de sécurité.

Le plan vise à "assurer la sécurité des personnes et des biens et à maintenir l'ordre public à travers le renforcement du dispositif sécuritaire au niveau des lieux publics, des rues et des marchés et l’intensification de la lutte contre le commerce anarchique de produits pyrotechniques", précise le communiqué.

Entre le 28 septembre et le 18 octobre 2020, les services de police ont effectué, dans ce cadre, 363 opérations qui se sont soldées par la saisie de 3.329.613 unités de produits pyrotechniques, sous diverses formes, et l’arrestation de 223 personnes, ajoute la même source.

Les services de police ont également participé à 85 opérations menées conjointement avec d'autres partenaires sécuritaires, selon la même source.

A cette occasion, la DGSN invite les parents à "veiller à ce que leurs enfants n’utilisent pas de produits pyrotechniques en raison des dangers qu’ils présentent pour leur santé et de la nuisance occasionnée, notamment la nuit", insistant sur "l’impératif respect des mesures préventives en vigueur en raison de l’épidémie de coronavirus".

La DGSN rappelle, par ailleurs, le numéro vert 1548, le numéro de secours 17, l’application Allo Chorta et ses pages Facebook et Twitter mis à la disposition des citoyens dans le cadre de la sensibilisation et de la prévention. APS