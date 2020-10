Berramdane : la société civile "sera le principal allié du redressement l'Etat à la faveur de l'amendement constitutionnel"

Le conseiller auprès du président de la République, chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Berramdane a affirmé, dimanche à Bordj Bou Arreridj, que la société civile sera "le premier allié du redressement de l'Etat", à la faveur du projet d'amendement constitutionnel, soumis au référendum populaire le 1er novembre prochain.

Lors d'une rencontre avec des représentants du mouvement associatif et des acteurs de la société civile, dans la salle des conférences de l'université Bachir Ibrahimi de Bordj Bou Arreridj, dans le cadre de la campagne référendaire, M. Berramdane a souligné que "la société civile sera un partenaire actif dans le redressement des institutions de l’Etat dans tous les domaines en participant à la gestion des affaires du pays ainsi qu'au recouvrement de la confiance entre le pouvoir et le peuple antérieurement".

Le conseiller auprès du président de la République, chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger a également ajouté que les associations qui ont contribué à la rédaction du projet d’amendement de la Constitution "agiront conformément à ce dernier pour prévenir la corruption, et ce, à travers la mise en place de l'Observatoire national de la société civile qui consacrera de manière effective la continuité du processus de concertation entre le sommet de l’Etat et la base".

Enfin, M. Berramdane a appelé les personnes présentes à la rencontre et à travers eux les citoyens, à "participer massivement au référendum pour amender la Constitution le premier novembre prochain en votant oui pour un changement réel pour une nouvelle Algérie".

APS