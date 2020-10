Un dispositif spécial référendum mis en place par la Protection civile

Un dispositif spécial pour la couverture opérationnelle des centres de vote en prévision du référendum sur le projet d'amendement de la Constitution a été mis en place par la Direction générale de la Protection civile (DGPC) à travers le territoire national, indique mardi ce corps constitué dans un communiqué.

"Dans le cadre des préparatifs liés aux dispositifs de sécurité pour le référendum relatif à la révision de la Constitution prévu le dimanche 1er novembre 2020, les services techniques de prévention de la Direction générale de La Protection civile ont effectué des visites de prévention et de sécurité au niveau des bureaux de vote afin de sécuriser les centres de vote, et de veiller à leur conformité aux normes de sécurité et de garantir, de la sorte, la protection des utilisateurs", indique la même source.

A ce titre, la DGPC a mis en place "un dispositif de sécurité pour la couverture opérationnelle des centres de vote du référendum, à travers le territoire national, constitué de 24760 agents, tous grades confondus, 862 ambulances et 865 engins", conclut le communiqué. APS