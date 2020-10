Recouvrement de la souveraineté sur la radio et la télévision : "des étapes illuminantes de l'histoire des médias nationaux"

Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer, a affirmé mercredi à Jijel, que le recouvrement de la souveraineté nationale sur la radio et la télévision est l'une des "étapes illuminantes de l'histoire des médias audiovisuels nationaux".

Dans un discours prononcé au siège de la radio nationale de Jijel, dans le cadre d'une visite de travail dans cette wilaya, M.Belhimer a indiqué que "la première génération des enfants de la radio et de la télévision a soulevé tous les défis, à commencer par la lutte notamment à travers les ondes de la Radio secrète, avant d’assurer la continuité de la transmission des programmes le 28 octobre 1962 jusqu'à la formation des compétences nationales qui ont porté le flambeau de génération en génération".

Et d’ajouter : "La radio et la télévision d'aujourd'hui sont au diapason des défis qui caractérisent les affaires nationales, et ne sont pas moins responsables de la lutte contre les forces de l’occupation brutales".

Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, a également souligné que "les médias nationaux, l'audiovisuel en premier lieu, veillent à assurer un accompagnement professionnel des transformations profondes que connaît notre pays dans le cadre des efforts visant l’édification d'une nouvelle Algérie".

M.Belhimer a également relevé que "cette édification constitue un acte de loyauté envers le message des chouhada et une consécration des revendications du mouvement populaire qui a été constitutionnalisé dans le projet d'amendement constitutionnel soumis au référendum du 1 er novembre prochain".

"Nous sommes convaincus que les médias comme d'autres institutions et autres franges de la société sont conscients, dans cette circonstance particulière, de l'impératif de faire preuve de citoyenneté et de responsabilité pour assurer le succès de ce rendez-vous important qui consacrera le système des droits et des libertés dans un Etat de droit", a-t-il ajouté.

Le ministre a également salué, dans son discours, "le rôle de la radio et de la télévision et du reste des médias publics et privés, en particulier la presse de proximité et son rôle effectif pour transmettre les préoccupations de la population et véhiculer l’information en toute objectivité et professionnalisme, d'autant plus que nous nous dirigeons vers un événement national important, en l’occurrence le référendum du 1 er novembre 2020".

Au terme de son allocution, M.Belhimer a réitéré son appel aux citoyens à contribuer à la réussite du référendum, notamment en accomplissant leur devoir électoral en y participant, soulignant que "la presse de proximité occupe une place importante dans le plan de travail du ministère de la Communication, dont elle constitue l'un de ses ateliers".

Le ministre a indiqué, en outre que "la presse de proximité est utilisée aujourd’hui pour renforcer la communication institutionnelle et incarner le travail de développement de proximité, car elle fait partie intégrante des efforts visant à concrétiser le développement réel dans les zones d'ombre et faire du citoyen un partenaire essentiel du développement local".

Et de renchérir : "Avec ses diverses sources, que ce soit la presse écrite locale, les stations régionales de la télévision, les journaux électroniques de proximité et le réseau des radios locales réparties à travers les wilayas du pays, la presse de proximité constitue aujourd'hui un véritable pilier de la communication et un trait d’union efficace entre les différents franges de la société, les institutions et les autorités publiques’’.

Rappelant la détermination du secteur de la communication à "contribuer efficacement au développement des prestations des professionnels des médias et les auxiliaires de la profession de journaliste, notamment en achevant le processus des réformes, en contrôlant la numérisation et en développant les capacités humaines", M.Belhimer a fait part de sa considération et sa gratitude envers la famille de la radio et de la télévision, en leur souhaitant plus de réussite et de succès dans sa noble mission.