Le Parlement arabe « a pris acte de la voie démocratique adoptée par l'Etat algérien pour achever la construction d'une nouvelle Algérie », et ce, à la veille du référendum sur le projet d'amendement de la nouvelle Constitution, initié par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, et prévu pour le 1er novembre prochain.

« Le Parlement arabe suit avec beaucoup d'intérêt les réformes menées en Algérie, sous la conduite de M. Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire, et prend acte de la voie démocratique adoptée par l'Etat algérien pour achever la construction d'une nouvelle Algérie fondée sur la justice, le développement, les libertés et la consolidation de l'état de droit », affirme ce jeudi un communiqué diffusé sur la page Facebook du Conseil de la nation.

Ledit communiqué salue également « La démarche de l'Algérie qui prépare le référendum sur un projet de nouvelle Constitution avec des engagements sincères envers le peuple algérien ».

Ce projet, ajoute le communiqué, « Comprend des amendements qui contribuent à l'incarnation des aspirations exprimées dans un mouvement populaire », qui réclame le changement et la stabilité de la patrie, « Faisant preuve de conscience, d'avancement et d'un esprit de citoyenneté ».