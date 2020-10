El Bouaghi : plus de 10.000 objets racontent la Guerre de libération au musée du moudjahid

Le musée du moudjahid de la wilaya d’Oum El Bouaghi compte plus de 10.000 photos, documents et autres objets, pour raconter la Guerre de libération, et témoigner de l'histoire et de la mémoire nationale.

A la veille de la commémoration du 66e anniversaire de la Guerre de libération nationale, le musée, ouvert en 2011, expose fièrement photos, documents et objets pour relater une des plus grandes Guerre de libération du 20e siècle.

L’ensemble de ces objets s’élève à plus de 9.000 photos, documents originaux et des photographies de moudjahidine et de chouhada de la région, des zones révolutionnaires, de monuments historiques en plus de correspondances de l'Armée de libération nationale (ALN) et des contributions de moudjahidine pendant la révolution de libération, précise à l’APS, le directeur du musée des Moudjahid, Karim Abed.

Le musée renferme également environ 1.200 objets, à savoir des armes anciennes, des vêtements militaires, des drapeaux et autres objets ayant appartenu à des moudjahidine, et reflétant l'histoire révolutionnaire de la région, souligne-t-il.

"Le musée possède des maquettes illustrant l'histoire de la région, à l’instar de celle de la Maison du chahid Mohamed Larbi Ben M’hidi, en plus de peintures à l'huile réalisées par des artistes, représentant notamment le groupe historique des 22 et bien d'autres, à travers lesquelles les artistes ont immortalisé l'histoire de la résistance populaire", a-t-il détaillé.

Selon le même responsable, parmi les nombreux objets collectés, ordonnés et exposés par le musée du moudjahid, se trouvent des journaux, des magazines, des livres et des manuscrits relatifs à l'histoire de l'Algérie, à l’instar du manuscrit du Coran appartenant au cheikh Abdelhamid Benbadis.

Soulignant, par ailleurs, la "difficulté de se procurer des objets d'histoire", M. Abed a fait savoir que le musée du moudjahid d’Oum El Bouaghi a reçu ceux qu’il conserve "sous forme de cadeaux et de dons octroyés par des moudjahidine de la région, des enfants de moudjahidine et de chouhada".

A cet effet, il a appelé les personnes en possession d’un objet en lien avec l'histoire de l'Algérie d’en faire don au musée en vue de "l'exposer aux citoyens et à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'Algérie en vue de préserver la mémoire nationale".

De son côté, Amar Djermane, moudjahid, membre de l'Armée de libération nationale et délégué des moudjahidine de la daïra d’Oum El Bouaghi, a fait état de "l'importance d’exposer tout ce qui touche à l'histoire de l'Algérie pour faire connaître aux jeunes générations l'histoire de la révolution de libération et l'indépendance arrachée avec peu de moyens".

Le moudjahid a également évoqué la contribution de l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM) de la wilaya d’Oum El Bouaghi, en confiant au musée du moudjahid des objets relatifs à l'histoire de la révolution de libération, collectés dans la région.

-- Réceptionner et classer les objets d'histoire, une mission importante -- Le musée du Moudjahid réceptionne, de temps à autre, des documents, des photographies et différents objets en relation de l'histoire de l'Algérie et la Révolution de libération.

Il œuvre à les préserver, les entretenir et les classer au niveau du service de collecte, de conservation et de restauration du musée, dans la perspective de les exposer aux visiteurs, relève le directeur du musée.

L'exposition des objets cédés au musée du moudjahid par des citoyens, des moudjahidine, des enfants de chouhada et autres, passe par plusieurs étapes, à commencer par l’octroi d’un récépissé au donateur, l'enregistrement des informations concernant l’objet en question en effectuant des recherches à son sujet et en consignant les informations sur une fiche technique, a-t-on souligné.

La fiche technique de l’objet comprend deux volets, l'un d’ordre technique relatif à ses spécificités (état de l'objet, son poids, ses dimensions, le matériau de fabrication...) et l'autre d’ordre historique portant sur plusieurs points se rapportant à l'année d'utilisation de l’objet, les circonstances et le propriétaire ou l’utilisateur.

Selon M. Abed, les objets de musée sont soumis à "des soins particuliers" afin de les protéger et les conserver des agents nuisibles notamment la poussière, l'humidité et les insectes, relevant que l’infrastructure est dotée d'un système de sécurité spécial pour assurer la pérennité des objets et les protéger du vol et de la destruction.

Le musée du moudjahid d’Oum El Bouaghi a accueilli, selon son directeur, 12.493 visiteurs durant l’année 2019, dont 58 visites programmées d’élèves du cycle primaire, d’étudiants et de scouts musulmans algériens.