Bekkat Berkani : ''Le championnat peut reprendre mais sous conditions''

Le Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre de la Commission nationale de veille et de suivi de l'évolution de l'épidémie du nouveau coronavirus (COVID-19), s'est prononcé vendredi pour le début du championnat de Ligue 1, dont le coup d’envoi est prévu le 28 novembre, tout en appelant à l'application "stricte" des mesures de prévention et le respect gestes barrières.

" Il n’y a aucune raison pour que le championnat ne reprenne pas, mais cela doit se faire avec l’application stricte du protocole sanitaire et le respect des gestes barrières pour faire face à toute propagation du virus ", a-t-il indiqué sur les ondes de la Chaîne 3 de la Radio nationale.

La Fédération algérienne de football (FAF) a fixé au samedi 28 novembre, le déroulement de la première journée du championnat comptant pour la saison 2020-2021, en présence désormais de 20 clubs au lieu de 16, suite au léger remaniement du nouveau système pyramidal de compétition.

"Les sportifs en général et les footballeurs en particulier ne sont pas épargnés, on ne peut pas prendre l’exemple de l’infection de Cristiano Ronaldo ou d'autres joueurs européens comme une preuve que le virus ne constitue pas un danger pour les sportifs. Le coronavirus peut être fatal pour les sportifs, d’où la nécessité de faire preuve de plus de vigilance ", a-t-il conclu.

Une semaine avant le début du championnat, la FAF a fixé au samedi 21 novembre le déroulement de la Supercoupe d'Algérie entre le CR Belouizdad et l'USM Alger, au stade olympique du 5-juilllet d'Alger.

