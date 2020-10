Les agences commerciales d'AT ouvertes dimanche dans les chefs-lieux de wilayas 1er novembre

Les agences commerciales d'Algérie Télécom (AT) resteront ouvertes à Alger et dans les chefs-lieux de wilayas, dimanche 1er novembre de 9h00 à 15h00 afin de garantir la continuité du service, annonce vendredi un communiqué de cet établissement public.

Les agences commerciales concernées sont celles qui sont situées dans les chefs-lieux des wilayas, alors qu'au niveau d'Alger, les agences concernées sont celles d'Hussein Dey, Bordj El Bahri, Bab Ezzouar, Ben M'hidi , Ain Naadja, Birtouta, Zeralda, Ain Benian et Ben Aknoun.

Par ailleurs, Algérie Télécom félicite le peuple algérien à l'occasion du 66ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution du 1er Novembre et tient à affirmer, encore une fois, qu’elle "ne cessera de moderniser ses réseaux de télécommunications et d'améliorer l'avancée des TIC en Algérie afin de participer à l'épanouissement et au développement de l'économie nationale".