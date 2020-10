Séisme en Turquie : le nombre de morts passe à 25 (nouveau bilan)

Le nombre des victimes du tremblement de terre qui a frappé la province turque d'Izmir (ouest), est passé à 25 morts et 831 blessés, a déclaré samedi l'Autorité turque de gestion des catastrophes et des urgences (AFAD) dans un nouveau bilan.

Dans un communiqué, relayé par l'agence Anadolu, l'AFAD a fait savoir qu'un total de 831 personnes avaient été blessées par la secousse ayant frappé la mer Egée au large du district de Seferihisar vendredi.

Un précédent bilan faisait état d'au moins 26 morts et plus de 800 blessés en Turquie et en Grèce voisine.

Selon l'AFAD, la région a connu 489 répliques, dont 35 étaient d'une magnitude supérieure à 4, à la suite du tremblement de terre qui a secoué Izmir.

Par ailleurs, le ministre de l'Environnement et de l'Urbanisme, Murat Kurum, a fait savoir que 100 personnes ont été secourues jusqu'à présent.

Les recherches se poursuivaient dans huit immeubles effondrés, sur les 17 au total, tandis qu'au niveau de neuf immeubles, les recherches étaient terminées.

Un tremblement de terre d'une magnitude de 6,6 a frappé, vendredi, la ville d'Izmir, dans l'ouest de la Turquie, selon l'AFAD.

L'épicentre du séisme se situait en mer Egée, à 17 km des côtes du district de Seferihisar, et à une profondeur de 16,54 km.