Grand Prix d'Emilie-Romagne : Hamilton vainqueur, Mercedes champion du monde

L’écurie Mercedes s’est assurée du titre de champion du monde des constructeurs, le 7e d'affilée, grâce à la victoire de Lewis Hamilton lors du Grand Prix d'Émilie-Romagne, 13e manche de la saison de Formule 1, disputée ce dimanche sur le circuit d’Imola (Italie).

En attendant le titre de champion du monde des pilotes, qui ne saurait échapper à Lewis Hamilton, sauf catastrophe, Mercedes vient de remporter son 7e titre de champion du monde, de suite, et ce avant quatre manches du terme de la saison 2020-2021.

Mercedes au 7e ciel

Ce 7e sacre de la firme étoilée confirme la suprématie des Flèches noires sur la Formule 1. Un 7e titre de champion du monde (479 pts) acquit à la faveur d’un 5e doublé de la saison de ses deux pilotes, le Britannique, Lewis Hamilton, et le Finlandais, Valtteri Bottas.

Pour la 93e victoire de sa carrière, qui constitue un nouveau record, le Britannique s’est rattrapé de son départ raté en attendant le dernier moment pour rentrer aux stands (31e tour), chose qui lui a permis de prendre la tête de la course.

De son côté, Bottas a terminé deuxième alors que la troisième place est revenue à l’Australien Daniel Ricciardo (Renault).

Au classement des pilotes, Hamilton (282 pts) continue de faire cavalier seul et se rapproche lui aussi d’un 7e titre de champion du monde. Pour sa part, Bottas est second avec 197 pts, tandis que la 3e place est occupée par le Néérlandais Max Verstappen (162 pts), qui n’a pas terminé la course du jour.

Les pilotes de F1 se donnent rendez-vous dans deux semaines à Istanbul pour le Grand Prix de Turquie, 14e étape de la saison, prévue le 15 novembre prochain.