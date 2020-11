Palestine : les élections sont "une option stratégique"

Le Premier ministre palestinien, Mohammed Shtayyeh, a déclaré, dimanche, que les élections prévues les prochains mois en Palestine étaient "une option stratégique".

"Nous allons aux élections comme une option stratégique et tous nos efforts sont concentrés sur leur succès et de surmonter les obstacles pour mettre fin à la division", a expliqué le Premier ministre à l'envoyé suisse pour le processus de paix au Moyen-Orient, Roland Stinger, selon l'agence de presse palestinienne (WAFA).

Les deux responsables ont discuté les derniers développements politiques et des implications des prochaines élections américaines sur la question palestinienne, d'après l'agence.

M. Shtayyeh a exhorté la Suisse et les partenaires européens à reconnaître l'Etat de Palestine, à entamer le processus politique et à s'engager rapidement avec l'administration américaine pour faire avancer et protéger la solution à deux Etats et mettre la question palestinienne à l'ordre du jour de la prochaine administration.

Il a souligné l'importance de soutenir l'appel du président palestinien Mahmoud Abbas pour la convocation d'une conférence internationale de paix au début de l'année prochaine pour parvenir à la solution à deux Etats, mettre fin à l'occupation et obtenir l'indépendance de l'Etat palestinien et sa capitale El Qods-Est, à travers un cadre international et conformément aux résolutions de l'ONU.

Par ailleurs, le PM palestinien, a mis l'accent sur le danger du financement par l'administration américaine des activités scientifiques dans les colonies illégales de Cisjordanie et les hauteurs du Golan syrien occupé ce qui, donne, selon lui, "une légitimité à l'occupation et à ses colonies illégales".