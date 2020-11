Benlameri réussit ses débuts avec son nouveau club l’Olympique lyonnais

Le défenseur international algérien Djamel-Eddine Benlameri a réussi ses débuts sous le maillot de l’Olympique lyonnais, à l’occasion du match nul décroché en déplacement face à Lille dimanche soir (1-1), en clôture de la 9e journée de la Ligue 1 française de football.

"Premières minutes solides sous le maillot lyonnais pour Djamel Benlameri", écrivait la page officielle Facebook de l’OL peu après la fin de la rencontre.

Contraint d'apporter un changement tactique après l’expulsion du défenseur Marcelo au début de la deuxième période (50e), l’entraîneur lyonnais, Rudi Garcia, a décidé d’incorporer Benlameri en remplacement d'Houssam Aouar, dans l’objectif de stabiliser la défense et préserver le point du match nul.

Pour son premier match en Ligue 1 française, Benlameri a été crédité d’une belle prestation, parvenant notamment à dégager 5 balles dangereuses et gagner 5 duels, selon les statistiques de la rencontre.

Interrogé sur le carton rouge reçu par Marcelo, Rudi Garcia a relativisé en indiquant qu’il disposait de Benlameri comme solution de rechange en vue notamment du derby face à l’AS Saint-Etienne dimanche prochain, tout en soulignant "la bonne performance des entrants", en référence au joueur algérien.

"Je souligne la performance des entrants car ce n'est pas facile de rentrer dans ce genre de match.

On n'aura pas Marcelo pour le derby.

On aura Djamel Benlamri et Sinaly Diomandé", a-t-il réagi.

De son côté, le gardien de but de l’OL, Anthony Lopes, auteur de plusieurs arrêts décisifs, a salué la prestation de Benlameri.

"Vu la physionomie du match, on est satisfait du résultat, à onze contre onze on aurait pu l’emporter.

Vu ce qu’il s’est passé sur le terrain, c’est un bon point.

L’état d’esprit est présent, on est tous ensemble.

Djamel est très bien rentré, les entrants nous ont permis de garder ce résultat".

Benlameri (30 ans) a réussi ainsi à gagner des points pour sa première sous le maillot de l’OL, lui qui a décidé de quitter Al-Shabab saoudien pour s’engager avec le club français en octobre dernier pour un contrat d’une saison, plus une autre année en option.

Non convoqué pour les deux derniers matchs amicaux disputés par l’équipe nationale face au Nigeria (1-0) et au Mexique (2-2), Benlameri devrait signer son retour chez les "Verts" à l’occasion de la double confrontation face au Zimbabwe, les 12 et 16 novembre, dans le cadre des 3e et 4e journées des qualifications de la CAN-2021. APS