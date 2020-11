AG ordinaire de la Fédération de boxe : rejet des bilans moral et financier de l'exercice 2019

Les membres de l'assemblée générale de la Fédération algérienne de boxe (FAB), réunis en session ordinaire mardi au Centre sportif de "Sveltesse" à Chéraga (Alger), ont rejeté à l'unanimité les bilans moral et financier de l'exercice 2019.

Les travaux de l'AG se sont déroulés en présence de 32 membres (24 ligues et les huit meilleurs clubs) sur les 43 que compte l'assemblée générale de la FAB, sous l'égide de Youcef Khelifi, président de directoire ainsi que les représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) et du Comité olympique et sportif algérien (COA).

Les membres de l'AGO ont d'abord procédé à la lecture et l'approbation du bilan moral de l'exercice 2019 qui a été rejeté par 24 membres, alors que neuf (09) ont voté oui, avant de passer à l'adoption du bilan financier-2019, rejeté également par 23 membres, contre huit (08) pour et un bulletin nul.

"Nous avons assisté à une session ordinaire qui s'est déroulée dans de très bonnes conditions, marquée par un rejet des deux bilans, ce qui dénote de la responsabilité des membres de l'assemblée générale qui ont, à travers ce vote, désavoué la gestion administrative et financière de l'instance fédérale.", a déclaré à l'APS Youcef Khelifi, président de directoire de la FAB.

Programmée le 24 septembre dernier à Alger, l'AGO avait été interrompue suite à la demande des membres du bureau fédéral qui avaient exigé la démission de Nehassia Abdelmadjid du poste de président, lui reprochant notamment sa "mauvaise gestion".

Finalement, le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a pris la décision de suspendre le président de la FAB ainsi que son bureau fédéral.

Un directoire composé de trois membres a été mis en place pour préparer l'AG ordinaire ainsi que l'assemblée élective.

"Nous sommes très conscients du poids de la responsabilité, mais nous demandons à tous les membres de la famille de la boxe algérienne de travailler ensemble pour aller de l'avant et mettre l'intérêt de la discipline au-dessus de tout.

Notre mission consiste à gérer les affaires courantes et préparer la prochaine assemblée ordinaire 2020 ainsi que l'AG élective.", a-t-il précisé.

De son côté, le commissaire au compte, Saïd Kouimia, a noté lors de la présentation du bilan financier, l'absence des procès-verbaux de passations de consignes entre Mourad Ouhib, président de la FAB du 1 janvier 2019 au 12 mai 2019 et Abdelmadjid Nehassia, président de l'instance fédérale du 19 mai 2019 au 31 décembre 2019.

Il également fait savoir que la fédération algérienne doit mettre en place un registre d'inventaires qui "n'existe pas à ce jour", en enregistrant la totalité du patrimoine mobilier et immobilier, conformément à la réglementation en vigueur.

"La FAB doit mettre en place une structure de gestion de contrôle financier des ligues et clubs, conformément à l'article 2 alinéa 15 des statuts de la FAB, chose qui n'a pas été faite par les responsables de l'instance.

La commission de finance, chargée de contrôler la gestion interne et diriger des enquêtes, n'a pas été installée par l'assemblée générale, selon l'article 9 des statuts internes.", a-t-il soulevé.

Dans le même contexte, le représentant du MJS, Sid-Ahmed Amrouni, a indiqué à l'APS que " le rejet du bilan financier peut conduire les anciens responsables à des poursuites judiciaires, parce qu'il s'agit tout simplement de la gestion des deniers publics de l'Etat.".

"L'inspection générale relevant du MJS a déjà fait son rapport sur la gestion financière de la fédération de boxe et tous les dépassements constatés pourront conduire à des poursuites judicaires", a-t-il expliqué à l'APS.

Elu le 4 mars 2017 à la tête de la FAB pour le mandat olympique 2017-2020 en remplacement de Nabil Sadi, Nehassia avait été d'abord suspendu par le MJS pour "mauvaise gestion" avant d'être déchu de son poste par les membres de l'Assemblée générale, réunis en session extraordinaire le 15 juillet 2017 et une assemblée élective avait été organisée le 1er août de la même année, portant Abdeslam Draa à la tête de la FAB.

Mais suite au verdict du Tribunal algérien de règlement des litiges sportifs (TARLS), Nehassia a été, le 7 mai 2019, rétabli dans ses droits en tant que président "légitime" de l'instance fédérale, avant d'être suspendu à nouveau par le MJS le 10 octobre dernier et un directoire, composée de trois membres, a été installé.