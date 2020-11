Accidents de la circulation : six morts et 139 blessés en 24 heures

Six (6) personnes ont trouvé la mort et 139 autres ont été blessées dans 121 accidents de la circulation survenus ces dernières 24 heures à travers plusieurs wilayas du pays.

Selon le bilan de la Protection civile arrêté mercredi à 8 heures,1 les unités de la 111 Protection civile ont enregistré 2828 interventions de différents types pour répondre aux appels de secours suite à des accidents de la circulation, des accidents domestiques, des évacuations sanitaires, l'extinction d’incendies et dispositifs de sécurité, ainsi que pour des opérations de sensibilisation et de désinfection relatives au Covid-19, précise la source.

En ce qui concerne les activités de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les mêmes unités ont effectué, durant la même période, 69 opérations de sensibilisation à travers 10 wilayas (29 communes), rappelant aux citoyens la nécessité du respect du confinement ainsi que les règles de la distanciation physique.

Dans ce cadre, la Protection civile a effectué 144 opérations de désinfection générale à travers 14 wilayas (51 communes) ayant ciblé l’ensembles des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles où la DGPC à mobilisé pour les deux opérations 278 agents de la Protection Civile, tous grades confondus, 27 Ambulances et 57 Engins.

Les moyens de la Protection civile ont été également sollicités pour l’extinction de trois incendies urbains et divers à travers les wilayas de Msila, Boumerdes et Sétif, sans faire de dégâts humains.

Les éléments de la Protection civile sont intervenus aussi pour prodiguer des soins de première urgence à neuf (9) personnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant d'appareils de chauffage et de chauffes bain à travers les wilayas de Tissemsilt et de Bejaia.

Les personnes affectées ont été traitées sur place puis transférées dans un état jugé satisfaisant vers des établissements de santé.

Pour rappel, le nombre de décès par asphyxie par le monoxyde de carbone Co depuis le 1 octobre dernier, s’élève à 14 personnes, tandis que 175 autres ont été secourues par les éléments de la Protection civile à travers plusieurs wilayas du pays.