Décès de Moudjahid Lekhdar Bouregaâ : les condoléances du Premier Ministre et du chef d'Etat-major de l'ANP

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad et le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire ont présenté, jeudi matin, leurs condoléances à la famille et aux proches du moudjahid Commandant, Lakhdar Bouregaa, décédé mercredi à l'âge de 87 ans.

Le Premier ministre a affirmé que l'Algérie avait perdu, avec la disparition du moudjahid Lakhdar Bouragaa "un militant et défenseur de ses convictions pour le changement, des convictions auxquelles il est resté fidèle toute sa vie".

"Avec la disparition du moudjahid et ancien commandant de la wilaya IV historique, le commandant Si Lakhdar Bouragaa, l'Algérie a perdu un militant et défenseur de ses convictions pour le changement, auxquelles il est resté fidèle toute sa vie", a écrit le Premier ministre sur sa page Tweeter.

"Je prie Allah d'accorder au défunt de sa Sainte miséricorde, de l'accueillir dans Son vaste paradis et de prêter à sa famille et ses compagnons patience et réconfort. Paix à votre âme Ammi Lakhdar. A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons", a ajouté M. Djerad.

Le chef d'Etat-major de l'ANP présente ses condoléances à la famille du défunt

Le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire a présenté, en son nom et au nom de l'ensemble des personnels de l'ANP, ses condoléances à la famille et aux proches du moudjahid Commandant, Lakhdar Bouregaa, décédé mercredi à l'âge de 87 ans, indique jeudi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Suite au décès du Moudjahid Commandant, Lakhdar Bouregaa, dans la soirée du mercredi 4 novembre 2020, Monsieur le Général de Corps d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire, présente en son nom et au nom de l'ensemble des personnels de l'Armée nationale populaire, ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille du défunt, priant Allah, Le Tout-Puissant, d’accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde, de l'accueillir en Son Vaste Paradis parmi les martyrs et les saints et d'octroyer à sa famille et ses proches tout le courage et la force en cette dure épreuve", précise la même source.

"A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons", conclut le communiqué