Zimbabwe : les joueurs évoluant en France et en Angleterre incertains face à l'Algérie

Les joueurs de l’équipe zimbabwéenne de football, évoluant en France et en Angleterre, pourraient ne pas honorer leur convocation, en vue de la double confrontation face à l’Algérie, les 12 et 16 novembre, comptant pour les qualifications de la CAN-2021, en raison des mesures imposées en Europe pour stopper la propagation du coronavirus (Covid-19).

Selon le site spécialisé Soccer24.zw, les choses ne sont pas encore claires concernant la disponibilité des joueurs basés en France et en Angleterre, car de nouvelles mesures de verrouillage ont été imposées dans ces deux pays européens, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir des restrictions de voyage.

Le sélectionneur croate des "Warriors" Zdravko Lugarusic a fait appel à six joueurs évoluant en Angleterre et France : les défenseurs Darikwa Tendayi (Nottingham Forest, Angleterre), Adam Chicksen (Notts County, Angleterre), Zemura Jordan (AFC Bournemouth, Angleterre), les milieux de terrain Nakamba Marvelous (Aston Villa, Angleterre), Munetsi Marshall (Stade de Reims, France), et l’attaquant Kadewere Tinotenda (Olympique Lyon, France).

Les joueurs évoluant au pays voisin l'Afrique du Sud, vont commencer à rejoindre le stage prévu à Harare jeudi ou vendredi, alors que les autres sont attendus la semaine prochaine.

L’équipe nationale d'Algérie accueillera d'abord le Zimbabwe le jeudi 12 novembre au stade olympique du 5-juillet d’Alger (20h30), avant de se déplacer à Harare pour affronter les Warrios le lundi 16 novembre (16h00, algériennes).

A l'issue de la 2e journée du groupe H, l'Algérie occupe la 1re place avec 6 points, devant respectivement le Zimbabwe (4 pts) et le Botswana (1 pt), alors que la Zambie ferme la marche avec 0 point.

Les deux premiers du groupe se qualifient pour la phase finale de la CAN-2021.