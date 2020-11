Décès du moudjahid et ancien condamné à mort Abdelkader Guerroudj dit Djilali

Le moudjahid et ancien condamné à mort Abdelkader Guerroudj,dit Djilali, est décédé ce samedi à l'âge de 92 ans des suites d’une maladie. Feu Guerroudj a été cet après-midi au cimetière El Alia (Alger).

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Tayeb Zitouni, a adressé ses "sincères" condoléances à la famille du défunt ses sentiments les plus sincères de "solidarité et de compassion en cette douloureuse épreuve", priant Allah le Tout-Puissant d'accorder au regretté Sa Sainte Miséricorde, de l’accueillir en Son vaste paradis avec les prophètes, les vertueux et les martyrs et de prêter patience et réconfort à sa famille".

Né le 26 juillet 1928 à Tlemcen, Abdelkader Guerroudj s'était engagé tôt au sein du Parti communiste algérien (PCA) et a milité au sein de l'Organisation des groupes de paysans dans la région.

Ces paysans militants du PCA ont été les premiers à rejoindre le maquis en 1955, sans attendre des instructions du parti, selon l'historien René Galissot.

Instituteur, Guerroudj s'était marié en 1950 avec Jacqueline Netter, également institutrice et militante, devenue plus tard une des figures féminines de la glorieuse Révolution de Novembre 1954.

Le couple Guerroudj a été notamment expulsé, sur décision du préfet d'Oran vers la France.

Après l'annulation de cette décision, le couple est revenu en Algérie avant d'intégrer les combattants de la libération, lancé par le PCA, dont les membres intègreront l'Armée de libération nationale (ALN), après l'accord entre le Front de libération nationale (FLN) et le PCA.

Devenu très actif parmi les commandos du grand Alger, Abdelkader Guerroudj a été arrêté et torturé puis jugé en décembre 1957 avec sa femme Jacqueline.

Le couple a été condamné à mort.