Djerad : « Aucune tolérance vis-à-vis des ennemis de la vie et des détracteurs du pays s'il s'agit d'actes prémédités »

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a affirmé samedi qu'"il n'y aura aucune tolérance vis-à-vis des ennemis de la vie et des détracteurs du pays", si jamais les enquêtes révèlent que les feux de forêt déclenchés à travers plusieurs régions du pays lors des dernières 24 heures sont des actes "prémédités".

Dans un message publié sur sa page Facebook, le Premier ministre a écrit "ensemble, la main dans la main, nous recouvrerons les forêts ... Aucune tolérance vis-à-vis des ennemis de la vie ... Les forêts sont un capital économique et environnemental pour tous les Algériens que nous ne sommes pas prêts à céder".

"Si les enquêtes révèlent qu’il s’agit d’actes délibérés et prémédités, on ne sera pas tolérant vis-à-vis des ennemis de la vie et des détracteurs du pays", a averti M. Djerad, assurant "nous ferons face aux feux de forêts d’origine naturelle par les campagnes de reboisement et chaque arbre perdu sera remplacé".

Le Premier ministre a rendu hommage aux éléments de la Protection civile et gardes-forestiers, soulignant qu’ils méritent "toute notre reconnaissance et considération pour leur courage, dévouement et mobilisation au service du pays et du citoyen".

