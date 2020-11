Le MC Alger remporte le tournoi Smaïl Khabatou

Le MC Alger a remporté le tournoi Smaïl Khabatou en battant le NA Hussein Dey, aux penaltys (3-1), ce samedi au stade Ahmed-Falek d'Hydra (Alger).

Cette finale, 100% algéroise, a tenu toutes ses promesses. En effet, les deux voisins n’ont pas réussi à se départager, à l’issue des 90 minutes, alors que le score était de deux buts partout. Djabou et Frioui ont scoré pour les Vert et Rouge, tandis que les buts nahdistes sont signés Betrouni et Meftah (SP).

Lors de la séance des tirs au but, les mouloudéens se sont montrés les plus adroits dans cet exercice en transformant trois penaltys contre un seul pour les Sang et Or.

Pour sa part, le Paradou AC a pris la 3e place du tournoi après avoir pris le meilleur sur la JS Kabylie par le plus petit des scores (1-0). L’unique réalisation des pacistes a été inscrite en première période par l’entremise de Benbouali.

Ce tournoi amical de préparation, organisé en hommage à l’ancienne gloire du MCA, Smaïl Khabatou, est le premier disputé durant cette intersaison, et ce, à une vingtaine de jours avant le coup d’envoi du championnat national de Ligue 1 prévu le 28 novembre prochain.

Voici le programme de la première journée de la Ligue 1 :

US Biskra - JSM Skikda

CS Constantine - WA Tlemcen

JS Kabylie - CA Bordj Bou Arréridj

NA Husseïn Dey - MC Oran

NC Magra - ASO Chlef

RC Relizane - Paradou AC

USM Alger - ES Sétif

USM Bel Abbès - MC Alger

O. Médéa - JS Saoura

AS Aïn M'lila - CR Belouizdad