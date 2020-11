Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, reçu par Youcef Belmehdi et Sabri Boukadoum

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi et le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, ont reçu, dimanche à Alger, le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en visite de travail en Algérie.

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, s'est entretenu avec le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur plusieurs questions d'intérêt commun liées notamment à la religion et au culte, indique un communiqué du ministère des Affaires religieuses et des wakfs.

Lors de cet entretien, M. Belmehdi a insisté "sur le bannissement de toutes formes de violence et d'extrémisme, quelle que soit leur origine (...) l'Islam est une religion d'amour, de paix et de coexistence", a précisé le communiqué, ajoutant que "ce sont là les recommandations que son département ne cesse de prodiguer aux imams détachés à la Grande Mosquée de Paris et auxquelles tous les imams détachés en France s'attachent à concrétiser".

Entretiens Sabri Boukadoum-Gérald Darmanin

Les entretiens entre le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum et le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se sont déroulée au siège du ministère des Affaires étrangères.

Les échanges qui se sont déroulés au Palais du gouvernement, ont porté sur les relations bilatérales, ainsi que les voies et moyens de leur renforcement et diversification.

Auparavant, le ministre français de l'Intérieur a été reçu par le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad. APS