Palestine: décès du secrétaire du Comité exécutif de l'OLP Saëb Erekat

Le secrétaire du Comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), Saëb Erekat, est décédé mardi à l'âge de 65 ans après avoir contracté le nouveau coronavirus, a indiqué la présidence palestinienne.

"Atteint de fibrose pulmonaire et greffé du poumon, Saëb Arekat est décédé il y a peu de temps à l'hôpital Hadassah" d'El-Qods occupée, où il avait été admis le 18 octobre, a précisé la présidence palestinienne.

Saeb Arekat, l'une des personnalités palestiniennes les plus connues à l'étranger, habitait la ville de Areha en Cisjordanie occupée.

Il avait participé en tant que négociateur, côté palestinien, aux pourparlers de paix avec Israël, qui sont dans l'impasse depuis des années.

Le président palestinien Mahmoud Abbas s'est déclaré attristé par le décès de son "ami" Saëb Arekat, en affirmant que c'est une "perte immense" pour les Palestiniens.

"Le départ d'un frère et d'un ami, du grand combattant, le Dr Saëb Arekat, est une grande perte pour la Palestine et pour notre peuple, et nous en sommes profondément attristés", a déclaré dans un communiqué M. Abbas, en annonçant un deuil de trois jours pour les Palestiniens. APS