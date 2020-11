Procès Khalifa Bank: la perpétuité requise contre l’accusé Abdelmoumène Khalifa

Le Procureur général du tribunal criminel près la Cour de justice de Blida, Zoheir Talbi, a requis mercredi, la perpétuité à l’encontre de l'accusé principal dans l’affaire Khalifa Bank, Abdelmoumène Khalifa, ancien P-dg du Groupe Khalifa.

Il a également requis la confiscation de l’ensemble de ses biens, saisis dans le cadre de cette affaire.

Le procès des accusés dans l'affaire Khalifa Bank, au nombre de 12, a débuté, dimanche dernier, suite à la réponse favorable de la Cour suprême au pourvoi en cassation du dernier verdict prononcé en 2015.

Le principal accusé Abdelmoumène Khalifa (actuellement en détention), de même que d'autres accusés non arrêtés, sont poursuivis pour les chefs d’inculpation de "constitution d’association de malfaiteurs", "falsification de documents officiels et usage de faux", "vol en réunion, escroquerie, abus de confiance et corruption", "falsification de documents bancaires", et "banqueroute frauduleuse".

Créée en 1998, la banque Khalifa avait été dirigée par Ali Kaci.

Le conseil d'administration avait confié, par la suite, la présidence du Groupe à Abdelmoumène Khalifa qui l'a géré en qualité de Président-directeur général de 1999 à 2003.

En 2015, Abdelmoumène Khalifa a été condamné par le tribunal criminel de la Cour de Blida à 18 ans de prison ferme, assortie d’une amende d'un million de DA avec confiscation de l’ensemble de ses biens.

