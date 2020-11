Saisie à Oran de 6 tonnes de poisson congelé impropre à la consommation

Les services de la Gendarmerie nationale de la wilaya d’Oran ont saisi plus de six (6) tonnes de poisson congelé impropre à la consommation prêtes à être écoulés sur les marchés hebdomadaires, a-t-on appris mercredi auprès de ce corps d'arme.

Les éléments de la brigade de recherche de la Gendarmerie nationale ont procédé, en coordination avec la direction de commerce de la wilaya d’Oran et le bureau de wilaya de l’Organisation algérienne de la protection du consommateur, dans une opération de qualité, à la saisie d’une quantité considérable de poisson congelé impropre à la consommation dont les dates de péremption avaient expiré en 2017 et 2019.

Cette opération a été effectuée sur la base d’informations parvenues aux services de la Gendarmerie nationale via l’organisation de la protection du consommateur, faisant état de l’existence d’une chambre froide appartenant à un privé à haï Mohieddine (ex EKhmül) où se trouvent une quantité importante de poisson congelé impropre à la consommation humaine.

Après avoir pris toutes les mesures légales, la fouille de la chambre froide a permis de découvrir plus de six tonnes de poisson congelé périmé, à l’exemple du calamar et du mérou, prêtes à être commercialisées et exposées au niveau des marchés hebdomadaires, selon la même source.

Les parties impliquées seront présentées aux instances judiciaires après bouclage de l’enquête, a ajouté la même source. APS