L'Algérie condamne fermement l'attentat à Djeddah en Arabie Saoudite

L'Algérie a condamné fermement l'attentat survenu dans la ville de Djeddah en Arabie saoudite, faisant des blessés, et assuré ce pays frère de sa solidarité, indique jeudi un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

"L'Algérie condamne fermement le lâche attentat survenu dans la ville de Djeddah au Royaume d’Arabie saoudite, faisant des blessés", précise la même source.

"L’Algérie assure le Royaume d’Arabie saoudite frère de sa solidarité et de son soutien pour la préservation de sa sécurité et de sa stabilité et dans toutes les mesures qu'il prendra pour protéger ses citoyens et ses résidents contre de tels actes criminels, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés", conclut le communiqué.