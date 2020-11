Décès de Mohand Chérif Hannachi : le Premier ministre présente ses condoléances à la famille du défunt

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présenté ce samedi ses sincères condoléances à la famille de l'ancien président de la JSK, Mohand Chérif Hannachi, décédé vendredi à l’hôpital militaire de Aïn Naâdja (Alger), ainsi qu’aux dirigeants et aux supporters du club.

« C'est avec une immense tristesse que j’ai appris la nouvelle du décès de l’ancien président de la JSK, figure emblématique du football algérien, Mohand Chérif Hannachi, que Dieu lui fasse miséricorde », a écrit le Premier ministre dans son messages de condoléances à la famille du défunt.

« Tout en partageant votre peine en cette douloureuse épreuve, je vous présente, et à travers vous à l’ensemble des dirigeants et des supporters de la JSK, mes sincères condoléances et vous assure de ma profonde sympathie, priant Allah le Tout-Puissant d’accorder au défunt Sa sainte miséricorde, de l’accueillir en Son vaste paradis et de vous prêter patience et réconfort », a ajouté M. Djerad.

Mohand Chérif Hannachi est décédé vendredi à l'âge de 70 ans des suites d’une longue maladie. Il a été inhumé ce samedi dans son village natale d'Ighil Tazert dans la commune de Larbaâ Nath Irathen (Tizi Ouzou).

APS