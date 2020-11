Judo : les championnats d’Afrique 2020 avancés du 17 au 20 décembre

Les championnats d'Afrique individuels et par équipes (seniors) se dérouleront du 17 au 20 décembre à Madagascar, a indiqué ce samedi l’Union africaine de judo (UAJ) sur sa page Facebook.

Conformément à la réunion du comité directeur de l’UAJ, tenue le 12 novembre dernier, il a été décidé d’avancer la tenue la compétition du 17 au 20 décembre au lieu du 20 au 27 décembre.

L’UAJ a décidé également d’annuler les championnats d’Afrique cadets, juniors et kata. « La décision suivante a été prise pour assurer la santé et la sécurité de tous nos athlètes en ces temps difficiles et incertains », précise l’instance africaine.

Attribuée au Maroc, ce rendez-vous continental, qualificatif aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021, devait avoir lieu au mois de juin dernier, puis novembre, avant le désistement définitif des Marocains pour cause de de la dégradation de la situation sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19.

Par la suite, Madagascar s’est vu confier l’organisation de cette compétition prévue au Palais des Sports de Mahamasina, à Antananarivo.

« Ce rendez-vous est crucialement important aux athlètes du continent, puisqu’il leur permettra d’engranger beaucoup de points supplémentaires au classement de qualification olympique à Tokyo et améliorer leurs positions, en attendant d’autres participations aux tournois internationaux et ceux des Grands Slam », a expliqué le 1er vice-président de l’UAJ, Mohamed Meridja.

Lors de la dernière édition des championnats d’Afrique, tenus à Cap Town (Afrique du Sud), les Algériens ont terminé sur la plus haute marche du podium, avec 13 médailles (4 or, 4 argent, 5 bronze), devant la Tunisie et l’Egypte.