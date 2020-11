Covid-19: le CHU Mustapha Pacha fonctionne normalement

Le Directeur général du CHU Mustapha Pacha, Bennana Abdeslam a affirmé, samedi, que l’établissement n'avait pas fermé ses portes et fonctionnait normalement.

Bennana a démenti l’information de fermeture des portes de l'hôpital sous prétexte de surcharge, soulignant que «les soins y sont prodigués de façon normale 24h/24h».

A titre d'exemple, il a indiqué que l’hôpital avait accueilli, pour la seule journée de samedi, 130 malades suspectés d’infection au COVID-19, dont 17 ont été hospitalisés et les 65 autres se sont vus prescrire un traitement en externe, car présentant une forme ½légère» de la maladie.

L’établissement a accueilli, en outre, 48 personnes dans le cadre des contrôles médicaux périodiques, a précisé le même responsable, ajoutant que l’hôpital comptait 300 lits pour les malades atteints de Covid-19 et 90 autres en réanimation.

Concernant les cas admis dans d’autres spécialités, à l’instar des cas de cancer urgents, de la mère et de l’enfant, et les chirurgies infantile et maxillo-faciale, M. Bennana a affirmé que leur "prise en charge est assurée de façon normale".