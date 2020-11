Chenine appelle l'ONU à assumer ses responsabilités suite à l’agression marocaine à El-Guerguerat

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine a appelé dimanche l'Organisation des Nations unies (ONU) à assumer ses responsabilités "légales et morales" pour protéger le peuple sahraoui, qualifiant les opérations militaires marocaines à El-Guerguerat de "transgression flagrante" de l'accord de cessez-le-feu.

Présidant une réunion du Bureau de l’APN, M. Chenine a évoqué les

opérations militaires menées par le royaume du Maroc à El-Guerguerat, affirmant que "face aux développements graves que connait le Sahara Occidental, dernière colonie en Afrique et une des questions de décolonisation, il revient aujourd’hui plus que jamais à l'ONU d’assumer ses responsabilités légales et morales pour protéger le peuple sahraoui et ses ressources économique", précise un communiqué de l’APN.

De même qu’il incombe à cette organisation internationale de "relancer le processus de règlement à travers une reprise effective des négociations politiques entre les deux parties, devant permettre au peuple sahraoui de jouir de son droit à l’autodétermination tel que stipulé par les résolutions pertinentes de l'ONU et de l’UA", indiqué la même source.

Lors de cette réunion, le bureau de l’APN a examiné "19 amendements proposés dans le cadre du projet de loi relatif à la prévention et la lutte contre les crimes d’enlèvement , avant de soumettre 13 propositions remplissant les conditions légales à la Commission des affaires juridiques et administratives et des libertés", conclut le communiqué.