Accidents de la route : 6 décès et 165 blessés en 24 heures (Protection civile)

Six (6) personnes ont trouvé la mort et 165 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus ces dernières 24 heures à travers plusieurs wilayas du pays, indique lundi un bilan des services de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Tlemcen, avec 2 personnes décédées, suite au renversement d’un véhicule léger ayant percuté un arbre suivi d’un incendie, précise la même source, ajoutant que l'accident a eu lieu sur la RN 22, dans la commune d'Ouled Mimoun.

Par ailleurs, 3 personnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant d’un chauffe bain à l’intérieur de leurs domicile à la cite frère Salaa dans la commune d’El Bayadh ont été secourues par les éléments de la Protection civile.

A noter, l’intervention des secours de la Protection pour l’extinction notamment de 3 incendies urbains à travers les wilayas de Bordj Bou Arreridj et Ain Defla.

Concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19, les unités de la Protection civile ont effectué, durant la même période, 103 opérations de sensibilisation à travers 17 wilayas (54 communes), portant sur la pandémie Covid-19, rappelant aux citoyens la nécessité du respect du confinement ainsi que les règles de la distanciation physique.

Les éléments de la Protection civile ont effectué 153 opérations de désinfections générales à travers 23 wilayas (70 communes ont été ciblées), a ajouté la même source, relevant que ces opérations ont touché l'ensembles des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles, à l'occasion desquelles la Protection civile a mobilisé 524 agents, 63 ambulances, 83 Engins, ainsi que la mise en place de deux sites d’hébergement destinés aux confinement des citoyens à travers les wilayas d’El-Tarf et d'Alger.

(APS)