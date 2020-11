Mali-Accord d'Alger: Le Comité de suivi tient sa 41è session ordinaire

Le Comité de suivi de l’accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger (CSA) a repris, lundi, ses travaux à Bamako, sous la direction de son président, l’ambassadeur d’Algérie au Mali.

Cette 41è session ordinaire, à laquelle prennent part les parties signataires de l’Accord ainsi que la médiation internationale, est la première du genre depuis la mise en place du gouvernement de transition au Mali.

Elle se tient dans un contexte politique particulier marqué par l’inclusion de certains membres du CSA (Mouvements signataires) au sein du gouvernement de Transition.

Au cours de cette session, la partie gouvernementale présentera une communication sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des actions ayant fait objet de recommandations lors de la session précédente, notamment, les questions liées aux différents volets de l’Accord (politique institutionnel, défense et sécurité, développement économique et enfin la réconciliation, justice et questions humanitaires).

En prélude à cette rencontre, les quatre sous-comités thématiques, qui font partie des mécanismes de l’Accord, se sont réunis à partir du jeudi pour évaluer l’état de mise en œuvre des recommandations lors de leurs réunions précédentes.

Les conclusions de ces réunions seront ensuite soumises à la cette 41è session pour appréciation.

Plusieurs observateurs ont affirmé, que l'Accord d'Alger, était la base du règlement de la crise au Mali, en témoigne son respect part l'ensemble des parties signataires, saluant le rôle de l'Algérie dans l'accompagnement du Mali. APS