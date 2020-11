OPEP+ : début des travaux de la 24e réunion du JMMC par visioconférence

Les travaux de la 24ème réunion du Comité ministériel mixte de suivi OPEP et non-OPEP (JMMC) ont débuté mardi avec la participation de l'Algérie, qui assure la présidence de la Conférence de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole.

Coprésidée par l’Arabie Saoudite et la Russie, les participants à cette réunion, dont le ministre de l’Energie et président de la Conférence de l’OPEP, Abdelmadjid Attar, vont examiner la situation du marché pétrolier international et ses perspectives d’évolution à court terme.

Outre l'examen de la situation du marché, cette réunion sera consacrée à l’évaluation du niveau de respect des engagements de baisse de la production des pays signataires de la Déclaration de Coopération (Doc) pour le mois d’octobre 2020.

Composé de sept pays membres de l'OPEP (Algérie, Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Irak, Koweït, Nigeria et Venezuela) et de deux pays non membres de l'OPEP (Russie et Kazakhstan), le JMMC se réunit pour la 6éme fois depuis l’entrée en vigueur en début mai dernier de l’accord de baisse de production, signé en avril 2020.

Cette réunion intervient dans un contexte mondial d’espoir de reprise de la demande mondiale d’énergie qui était affectée depuis plusieurs mois par la Covid-19.

L'annonce de développement d’un vaccin réduisant le risque de tomber malade du virus a permis une amélioration des prix de brut, dépassant le niveau de 43 dollars le baril.

Mais les acteurs du marché s’attendent aussi à une prolongation des baisses actuelles de production de brut des pays de l’Opep+.

L'accord en vigueur prévoit pour l'instant que le retrait volontaire actuel du marché de 7,7 millions de barils par jour, qui sera ramené à 5,8 millions à compter de janvier 2021.

Le niveau de respect des engagements de baisse de la production avait atteint 102% en septembre dernier.

Lors de la 23éme réunion du JMMC, les pays qui n’ont pas atteint un taux de conformité moyen de 100% entre mai et septembre 2020 se sont engagés de procéder à des réductions supplémentaires pour compenser le surplus de production avant la fin de l’année. APS