Six associations nominées pour le prix de Fédération internationale d'athlétisme (FIA)

La Fédération internationale d'athlétisme (World Athletics) a nominé six associations nationales pour le prix de la fédération membre, une récompense spéciale qui consacre cette année celle ayant réussi à organiser en 2020 un événement "stimulant" au temps du Covid-19, a annoncé l'instance internationale sur son site.

"Nous connaissons tous les difficultés auxquelles le sport a été confronté pendant la pandémie, mais bon nombre de nos fédérations membres ont relevé ce défi avec brio et nous voulons reconnaître certains des efforts exceptionnels qu’elles ont accomplis pour garantir que notre sport continue de prospérer'', a déclaré le président de World Athletics, Sebastian Coe.

Chaque association régionale a été invitée à nommer deux fédérations membres.

Un vote du Conseil exécutif mondial de l'athlétisme a sélectionné les six finalistes, un de chaque association régionale.

Le gagnant sera annoncé lors des "World Athletics Awards 2020" qui se tiendront virtuellement le samedi 5 décembre.

Le premier nominé pour le prix est la fédération kényane qui, malgré des verrouillages à l'échelle nationale et d'autres perturbations, a réussi à organiser le Kip Keino Classic, le premier meeting du World Athletics Continental Tour Gold en Afrique.

Pour sa part, la fédération néo-zélandaise, et alors que le pays faisait face à l'un des verrouillages les plus difficiles au monde, a pu aider à organiser des événements virtuels et plus tard, des compétitions en direct.

Bien que les athlètes de haut niveau n'aient pas pu concourir à l'étranger, la fédération a organisé plusieurs compétitions, dont l'une a été couronnée par un record de la zone au lancer du marteau féminin.

Le marathon de Rotorua en septembre a été l'un des premiers événements de participation de masse à avoir lieu dans le monde depuis mars.

De son côté, la Fédération nicaraguayenne d'athlétisme a joué un rôle de premier plan en aidant d'autres sports à s'adapter aux protocoles de santé et de sécurité requis par la pandémie, au moment où des mesures de verrouillage ont commencé à être mises en place.

Conformément aux recommandations de l'UNICEF, la fédération a également donné la priorité à l'organisation d'événements pour les enfants et les jeunes afin d'encourager le bien-être mental et physique.

Représentant l'Association asiatique d'athlétisme, la Fédération palestinienne a été parmi les premières à accueillir les cours de niveau 1 et de niveau 2 du système de formation et de certification des entraîneurs (CECS) dans un format en ligne.

En plus d'autres séminaires en ligne pendant les différentes phases de confinement.

La Fédération péruvienne d'athlétisme a, elle, été l'une des plus actives pour maintenir la communauté athlétique impliquée dans le sport grâce à une variété d'événements virtuels.

Les activités comprenaient des programmes de formation, des séminaires et des séances de conseil en coaching avec une séance d'éducation physique le samedi ciblant spécifiquement les enfants les plus performants.

En fin, l'Association polonaise d'athlétisme, représentant l'Europe, a pu livrer une grande partie du calendrier compétitif du pays malgré la pandémie, y compris l'organisation de trois compétitions du World Athletics Continental Tour, deux à Chorzow et une à Bydgoszcz.

En collaboration avec le comité d'organisation local et les autorités locales, la fédération a joué un rôle "déterminant" en aidant à organiser un championnat du monde de semi-marathon "sûr et réussi", selon World Athletics, dans lequel Krystian Zalewski a établi un record national. APS