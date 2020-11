Parution du dictionnaire trilingue amazigh/arabe/français

Un nouveau dictionnaire trilingue amazigh/arabe/français de Mohamed-Salah Ounissi, écrivain originaire de la wilaya de Khenchela, vient de paraître.

Intitulé "Emwal amokrad" (qui signifie dictionnaire trilingue), l’ouvrage en 271 pages paru chez les éditions Edliss Belezma (Batna) contient environ 5.000 entrées, a précisé à l’APS son auteur.

Distribué aux libraires courant cette semaine, le dictionnaire se donne l’objectif de transcrire le patrimoine oral amazigh et particulièrement chaoui et de constituer une œuvre de référence aux générations futures, a ajouté Ounissi.

La rédaction et la révision de ce dictionnaire a nécessité deux années de travail et de vérification auprès des personnes les plus âgées des deux wilayas de Batna et Khenchela ainsi que la consultation de dizaines de sources, a précisé l’auteur qui a confié travailler actuellement sur plusieurs projets d’autres ouvrages.

"Emwal amokrad" est le 13ème livres signés par Ounissi en 20 ans de carrière consacrées à l’histoire et la culture de la région des Aurès et à ses illustres figures.

Parmi ses écrits figurent notamment des recueils de poésie amazighe et trois dictionnaires traduisant vers l’arabe et le français environ 10.000 termes amazighs chaouis.