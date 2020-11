MDN : Arrestation d'un terroriste à Timiaouine dans la wilaya de Tamanrasset

Les services spécialisés du ministère de la Défense nationale (MDN) ont appréhendé lundi à Timiaouine dans la wilaya de Tamanrasset, un terroriste prénommé El Hocine Ould Amar Ould Maghnia, dit "Maïs", indiqué mercredi le MDN dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l'exploitation du renseignement sécuritaire, les services spécialisés du Ministère de la Défense Nationale ont appréhendé, le 16 novembre 2020 à Timiaouine/ Tamanrasset en 6ème Région Militaire, le terroriste El Hocine Ould Amar Ould Maghnia, dit +Maïs+", précise le communiqué.

Ledit criminel, âgé de 32 ans, a été arrêté "après un minutieux suivi de ses mouvements douteux, dès son entrée en territoire national", ajoute le MDN, soulignant que ce terroriste "compte parmi ceux qui ont bénéficié de l'accord ayant abouti, après des négociations conduites par des parties étrangères, à la libération par les autorités maliennes de plus de (200) terroristes le mois d'octobre écoulé, et ce, en plus du versement d'une importante rançon au profit des groupes terroristes, en échange de la libération de trois otages".

"Cet exploit vient confirmer, une nouvelle fois, la détermination des unités de l'Armée Nationale Populaire à poursuivre leurs réalisations dans le domaine de la lutte antiterroriste", s'est félicité le MDN, soulignant que cet exploit "dévoile, sur un autre plan, ces pratiques douteuses, contraires aux résolutions onusiennes incriminant le versement de rançons aux groupes terroristes".