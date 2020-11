Accidents de la route: 5 morts et 27 blessés durant les dernières 24 heures

Cinq (05) personnes ont trouvé la mort et 27 autres ont été blessées dans 16 accidents de la route survenus au cours des dernières 24 heures, a indiqué, mercredi, un bilan de la Gendarmerie nationale.

Les unités de la Gendarmerie nationale ont fait le constat de 16 accidents de la circulation survenus à travers 14 wilayas, faisant 5 morts et 27 blessés, précise la même source.

Les mêmes unités ont saisi 50 quintaux de poudre de lait, 14 quintaux et 25 kg de tabac à chiquer contrefait et une machine d’emballage de ce produit, en sus de 29 quintaux de semoule et 36 quintaux de farine, a-t-on souligné.

51000 cartouches de cigarettes de différentes marques, 79950 masques médicaux de protection, 5334 bouteilles de boissons alcoolisées, et 122 kg de viande de volaille avariée ont également été saisis, en sus de produits pharmaceutiques et 7 moyens de transport avec l’arrestation de 08 individus à travers 10 wilayas, selon la même source.

Les mêmes unités ont saisi 1426 comprimés psychotropes de différentes marques, ainsi que 3 véhicules de transport et arrêté 5 individus dans les wilayas de Tiaret, Biskra et Oum El Bouaghi.

Par ailleurs, la brigade régionale de la Gendarmerie nationale d’El Ménéa a arrêté un citoyen et 4 ressortissants libyens résidant en Algérie de manière illégale qui se dirigeaient vers Alger, et saisi leur véhicule.