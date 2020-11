Energie : Attar participe jeudi à la 39ème réunion de l'APPO

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar prend part jeudi aux travaux de la 39ème réunion du conseil des ministres de l’Organisation Africaine des Pays Producteurs de Pétrole (APPO).

Selon un communiqué du ministère, cette importante réunion qui se déroule par visioconférence et présidée par le Niger, intervient dans un contexte très difficile caractérisé par l’impact du COVID-19 sur l’économie des pays africains notamment les producteurs de pétrole durement touchés.

Les ministres africains devront examiner notamment, l’avenir de l’industrie pétrolière et gazière à la lumière du covid-19, a-t-on ajouté de même source.

Cette organisation intergouvernementale africaine vise à promouvoir les initiatives communes en matière de politique et de stratégie de gestion dans tous les domaines de l'industrie pétrolière (amont et aval) en vue de permettre aux pays membres de tirer profit des activités d'exploitation de pétrole.

"Elle a pour objectif, également, la promotion de la coordination des politiques et stratégies commerciales des Pays membres par des échanges d'informations en vue de mieux gérer leurs ressources non renouvelables et de tirer de leur exportation, des revenus équitables", a-t-on ajouté.

Elle œuvre également à permettre l'étude des moyens afin d'apporter une assistance aux pays Africains importateurs nets de pétrole en vue de la satisfaction de leurs besoins en énergie.

Crée en 1987, l’APPO regroupe 15 pays membres qui sont l’Algérie, l’Angola, le Bénin, le Cameroun, le Congo, la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Niger, le Nigéria, le Tchad, la République Démocratique du Congo, l’Egypte, la Guinée Equatorial, la Libye, l’Afrique du Sud, et 03 pays observateurs à savoir le Soudan, le Ghana et la Mauritanie.