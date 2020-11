La Radio Algérienne organise ce dimanche une journée de mobilisation afin de briser la chaîne de transmission de la covid-19

La Radio Algérienne organise ce dimanche 22 novembre une journée de sensibilisation et de prévention contre la covid-19 afin de sensibiliser davantage les citoyens.

Dans un communiqué diffusé aujourd’hui, la Direction Générale a annoncé que : « devant la situation épidémiologique constatée ces derniers jours en Algérie et qui montre une augmentation importante et continue de la propagation du coronavirus, la Radio algérienne organise le dimanche 22 novembre 2020 une journée de mobilisation visant à sensibiliser davantage les citoyens sur la nécessité de briser la chaîne de transmission du virus »

Des experts et représentants de plusieurs institutions publiques vont participer à cette journée sur les ondes des 48 chaines régionales et les différentes chaines nationales et thématiques que compte la Radio Algérienne. « Cette journée se déroulera sous forme de passerelles radiophoniques entre les différentes radios régionales en mettant l’accent notamment sur les régions considérées comme des foyers de la pandémie », indique le communiqué.

« La journée de sensibilisation s’inscrit dans le cadre de la stratégie élaborée par les pouvoirs publics pour lutter contre la pandémie du COVID 19 et les mesures fermes adoptées par les plus hautes autorités de l’État », conclut la Direction Générale de la Radio Algérienne.