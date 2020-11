Transition énergétique : l'Algérie et l'Allemagne visent à renforcer leur coopération

L'Algérie et l'Allemagne visent à renforcer leur coopération dans le domaine de la transition énergétique, c’est là la déclaration faite jeudi par le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Chems Eddine Chitour, lors d’une audience accordée à l'ambassadeur d’Allemagne en Algérie, son excellence Mme Elisabeth Wolbers.

À cette occasion, les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant à cette coopération et leur engagement pour œuvrer en synergie à son renforcement et développement à travers la conclusion de partenariats avec une vision multidimensionnelle mutuellement bénéfique, au regard des potentialités et opportunités du secteur énergétique algérien et du savoir-faire allemand, a indiqué vendredi un communiqué du ministère de la Transition énergétique et des Energies renouvelables.

Au cours de l’audience, le ministre n’a pas manqué de remercier madame l’ambassadrice pour l’aide et la coopération exemplaire depuis de longues années. Il a été aussi passé en revue l’état des lieux de la coopération entre les deux pays dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, qualifiée d’excellente et dense, basée sur la confiance et l’amitié, a ajouté la même source.

M. Chitour a indiqué que les axes de coopération qui pourrait être approfondie savec la partie allemande sont notamment : la recherche de projets concrets qui intègrent la maîtrise des technologies de production, les transferts de savoir-faire et d’expertise, la formation et la recherche-développement au sein de l’Institut de la Transition Energétique de Sidi Abdallah.

Pour sa part, Mme l'ambassadrice s’est félicitée de la création du ministère de la Transition Energétique et des Energies renouvelables qui permettra de collaborer plus étroitement sur des sujets d’intérêts communs.

Par conséquent, les deux parties se sont engagées à fournir plus d’efforts dans cette coopération bilatérale pour un partenariat durable notamment pour la mise en place du plan solaire. Il a été convenu d’organiser à Alger, au courant du premier trimestre 2021, une journée de l’énergie algéro-allemande dans le domaine de la transition énergétique.