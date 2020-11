Supercoupe d’Algérie : USMA-CRB, un derby indécis pour renouer avec le football

L'USM Alger et le CR Belouizdad se donneront la réplique ce samedi soir (20h30) au stade du 5 Juillet 1962 à l'occasion de la Supercoupe d'Algérie, avec comme enjeu débuter la nouvelle saison avec un premier titre en poche.

Après une longue attente qui a duré huit mois en raison de la pandémie de la Covid-19, le football algérien va enfin reprendre ses droits avec cette belle affiche qui va se jouer, une fois n’est pas coutume, en l’absence du public, en raison des mesures préventives décidées pour endiguer la propagation du virus.

Le CRB, champion d'Algérie sortant, aura à cœur de confirmer sa renaissance et d'enchaîner avec un second trophée, alors que la formation de Soustara tentera de renouer avec une épreuve qu’elle a remportée à deux reprises (2013, 2016).

Même si le rythme risque de faire défaut lors de ce derby de la capitale, après une longue période sans compétition, il n’en demeure pas moins que les deux formations algéroises comptent jeter toutes leurs forces pour remporter le premier titre de la saison mis en jeu.

"Une finale, un derby, c’est toujours un peu spécial. Disputer la Supercoupe d’entrée, après huit mois loin des terrains, c’est un peu dur. Le groupe progresse bien. Tout le monde se donne à fond à l’entraînement pour être prêt le jour du match. Une chose est sûre, on fera tout pour offrir un nouveau titre à nos supporters", a indiqué le capitaine du Chabab, Chamseddine Nessakh.

L’entraîneur français du CRB, Franck Dumas, qui n’a pas caché son ambition de "tout gagner cette saison", devra se passer des services de son milieu de terrain Housseyn Selmi, blessé au genou. Cette défection s’ajoute à celle du milieu de terrain Adel Djerrar, blessé depuis août dernier au tendon d’Achille.

De son côté, l’USMA, sortie bredouille lors du précédent exercice et dont l’effectif a été largement renouvelé, aspire à entamer la nouvelle saison sur de bonnes bases et renouer avec les titres après une année de disette.

"Nous nous sommes bien préparés pour ce premier match de la saison. Je vais aligner la meilleure équipe possible pour faire un bon match et essayer de remporter cette Supercoupe. Nous allons faire en sorte de respecter notre adversaire et gagner ce titre. Ceux qui vont jouer sont les joueurs qui sont prêts physiquement, techniquement et tactiquement", a déclaré l’entraîneur français des "Rouge et Noir", François Ciccolini.

Côté effectif, l’USMA sera privée de sa nouvelle recrue estivale, le défenseur Saâdi Redouani, blessé à la cuisse, de même que le portier Mohamed Lamine Zemmamouche, à court physiquement et qui pourrait également manquer ce rendez-vous.

Cette rencontre sera dirigée par l'arbitre Youcef Gamouh, assisté de Benabdellah Omari et d’Abbès Akram Zerhouni. Le quatrième arbitre est Mlle Lamia Athmane, une première à ce niveau en Algérie.