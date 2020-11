Burkina-Faso: les électeurs aux urnes pour élire leur président et députés

Les électeurs burkinabè ont commencé dimanche à voter pour élire leur président et leurs députés dans un contexte politique et sécuritaire tendu.

Quelque 6,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour ce double scrutin.

Dans la capitale Ouagadougou, dans le quartier "Patte d'oie", les premiers bureaux de vote ont ouvert à 06H05 locales (05H05 GMT).

Les élections auront lieu dans 21 155 bureaux de vote, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays.

Les électeurs devront choisir entre treize candidats, dont le président sortant Roch Marc Christian Kaboré, en lice pour la présidentielle, alors que 96 partis, cinq formations politiques et 25 regroupements d’Indépendants, soit un total de 10 652 candidats se disputeront les 127 sièges au Parlement.

Cette année, et pour la première fois dans l’histoire de ce pays d’Afriquede l’ouest, la diaspora prendra part au scrutin, dans 22 pays à travers lemonde.

Ils sont 23 108 Burkinabè de l’étranger dont, 18 904 en Afrique, 1 061 en Amérique, 332 en Asie, et 2 811 en Europe.

Au regard de la situation sécuritaire marquée par des attaques terroristes notamment dans les régions du Sahel et du Centre-nord, 15 communes (sur 351) et 860 localités et villages sont exclus du processus électoral.

Selon une note de la Commission électorale indépendante (CENI) plus de 10400 observateurs, relevant des médias, des organisations de la société civile et des organismes internationaux ont été accrédités pour suivre le scrutin.

La même source indique que d’importants moyens techniques et humains ont été mobilisés pour assurer la sécurité partout où se dérouleront les élections.

Des organisations sous régionales notamment, la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont déjà déployé des Missions d’observation du processus électoral.

La commission électorale indépendante (CENI) a assuré qu’elle travaille à proclamer les premiers résultats du scrutin, le 23 novembre au lendemain du des élections comme aux élections de 2015.

Plusieurs organisations de la société civile ont rappelé aux électeurs la nécessité d’"un vote utile" et aux candidats et partis politiques de travailler à "consolider la paix".