Un salon virtuel sur la gestion des déchets du 21 au 23 décembre

L'Agence nationale des déchets (AND) organise son premier salon virtuel sur la gestion des déchets du 21 au 23 décembre prochain, sous le nom de "The Algerian virtual waste exhibition-AVWE", a indiqué, lundi dans un communiqué, l'Agence relevant du ministère de l'Environnement.

Cette manifestation, qui sera accessible en ligne entre le 21 et le 23 décembre sur le site www.avwe.and.dz, fait suite aux instructions de la ministre de l'Environnement, Nassira Benharrats, dans le cadre de la mise en réseau des acteurs de la gestion des déchets, précise le communiqué.

Sous la thématique "La gestion des déchets dans le contexte de la Covid-19", le salon connaitra la participation de nombreux acteurs institutionnels et économiques, nationaux et internationaux, dans le domaine de la gestion des déchets.

Il sera animé à travers des conférences audiovisuelles, des lives et diverses autres activités relatives à l'information et à la sensibilisation sur les dangers liés aux déchets, dédiées aux enfants.

Des pitch pour les porteurs de projets et start-up seront également organisés et un espace dédié à l'innovation et à la recherche scientifique sera disponible, détaille l'AND.

Le salon, composé de stands virtuels, reproduit le fonctionnement d'un salon classique à travers des conférences et permettant des échanges d'information et des relations d'affaires entre exposants et visiteurs, réalisables sur "stand virtuel" par chat, Skype, email et téléphone via différentes applications.

Selon la même source, l'AVWE rassemble "les atouts virtuels pour optimiser les conditions de succès d'un évènement qui ne pouvait se tenir physiquement dans le contexte de la persistance de la pandémie de la Covid-19".

Une fois enregistrés, les visiteurs accèderont au salon et peuvent y rechercher les exposants qui les intéressent via un moteur de recherche ou bien via le plan 3D du salon mis à disposition.

Ils sélectionneront par la suite les exposants qui s'enregistrent automatiquement dans un parcours programmé.

"Le salon virtuel "AVWE" se veut comme un outil et un vecteur de communication et de promotion basé sur l'échange entre exposants et visiteurs, au service de la promotion et du développement de la gestion des déchets aux échelons national et international ainsi qu'au service de tous les opérateurs publics et privés du secteur", affirme la même source.

Selon l'AND, l'initiative comporte plusieurs objectifs, à savoir, la promotion et le développement de la gestion des déchets, la mise en valeur du rôle de cette gestion dans la préservation de l'environnement ainsi que la mise en exergue du fort potentiel économique que recèle le secteur, en mesure de contribuer, comme l'entend la gouvernance économique qu'édifie la nouvelle Algérie, à la création de richesse et d'emplois à travers l'émergence, à terme, d'une véritable économie circulaire.

"L'AND invite tous les professionnels du secteur de la gestion des déchets et les journalistes qui s'intéressent à cette activité, à vivre cette expérience inédite en devenant les acteurs du salon AVWE", conclut le communiqué. APS